Сегодня медиа-холле Псковского драмтреатра пройдёт лекция о взаимодействии городских проектов с блогерами

13:38, 04 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 4 июня, в рамках проекта «Ветка» в 18:00 в медиа-холле Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдёт открыта лекция независимого продюсера Юлии Сараевой и instagram-блогера Ксении Пискуновой «Работа с блогерами. Опыт взаимодействия городских проектов с блогосферой».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, лекция будет поделена на два блока:

1. Как стать блогером? Шаги к тысячам подписчиков и ежедневная рутина. Как блогеру успешно работать с брендами и улучшать свою работу день ото дня?

2. Как городским проектам работать с блогерами? Критерии выбора авторов, оценки качества контента, анализа уже вышедших публикации.

Отметим, некоммерческий проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.