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Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Игорь Калашников от имени депутатов Псковской городской Думы и администрации муниципалитета поздравили горожан с Днём Святой Троицы, который православные отмечают сегодня, 4 июня, на 50 день после Пасхи.

«Это великий праздник торжества веры и жизни, несущий радость и надежду людям. В этот день особенно ярко проявляется неразрывное духовное единство всех народов, в основе которого лежит великое историческое, культурное и религиозное наследие России. Троица как символ всепобеждающей любви укрепляет жителей Пскова, колыбели духовности, в стремлении творить добро в своем Отечестве и своем доме, — сказано в тексте поздравления градоначальников. —Желаем вам здоровья, долгих и плодотворных лет, оптимизма и благополучия. Пусть праздник Святой Троицы принесет вам благоденствие, мир и покой. Помощи и благословения Божьего!»

Отметим, День Святой Троицы считается особо чтимым для псковичей, так как именно ей посвящён главный храм города - Троицкий собор. Из-за этого Псков называют также Домом Святой Троицы.

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