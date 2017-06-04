Завершено расследование дела участника группы, совершавшей преступления в Псковской области

14:22, 04 июня 2017, ПАИ

Следователь Старорусского межрайонного следственного отдела новгородского следственного управления Следственного комитета РФ завершил расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, которая совершала преступления в Новогородской и Псковской областях.

Как сообщается на сайте новогородского управления СКР, обвиняемому инкриминируется совершение 13 эпизодов преступной деятельности, в том числе 3 разбойных нападений (ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконной перевозки и хранения оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), хищении оружия (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), угона автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и других.

По данным следствия, в 2015 году бывший сотрудник полиции, житель города Старая Русса, используя служебное положение, предоставил другим участникам преступной группы информацию, средства совершения преступления, места для их проживания и хранения похищенного, а также обещал оказать содействие в сокрытии преступлений. Он пользовался имеющейся оперативной информацией, сведениями о лицах, происшествиях и преступлениях, поступающих в органы внутренних дел, а при совершении преступлений перед гражданами пользовался статусом сотрудника полиции для их обмана и введения в заблуждение.

Следователи отмечают, что совершаемые на территориях Новгородской и Псковской областей участниками организованной группы преступления были тщательно спланированы и носили дерзкий характер.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлены все участники организованной группы, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из обвиняемых признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. В связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, указанное уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении бывшего сотрудника полиции и иных участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.