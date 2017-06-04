0
11:29
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
10:29
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
09:58
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
17:49
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове
11:35
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
10:54
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Завершено расследование дела участника группы, совершавшей преступления в Псковской области

Следователь Старорусского межрайонного следственного отдела новгородского следственного управления Следственного комитета РФ завершил расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы, которая совершала преступления в Новогородской и Псковской областях.

Как сообщается на сайте новогородского управления СКР, обвиняемому инкриминируется совершение 13 эпизодов преступной деятельности, в том числе 3 разбойных нападений (ч. 4 ст. 162 УК РФ), незаконной перевозки и хранения оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), хищении оружия (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 226 УК РФ), мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 УК РФ), угона автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и других.

По данным следствия, в 2015 году бывший сотрудник полиции, житель города Старая Русса, используя служебное положение, предоставил другим участникам преступной группы информацию, средства совершения преступления, места для их проживания и хранения похищенного, а также обещал оказать содействие в сокрытии преступлений. Он пользовался имеющейся оперативной информацией, сведениями о лицах, происшествиях и преступлениях, поступающих в органы внутренних дел, а при совершении преступлений перед гражданами пользовался статусом сотрудника полиции для их обмана и введения в заблуждение.

Следователи отмечают, что совершаемые на территориях Новгородской и Псковской областей участниками организованной группы преступления были тщательно спланированы и носили дерзкий характер.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлены все участники организованной группы, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из обвиняемых признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал следствию подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. В связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, указанное уголовное дело с  утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении бывшего сотрудника полиции и иных участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
04 июня 2017
Великолукский ОМВД разыскивает Любовь Латышеву
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
04 июня 2017
Участник застолья на даче в Тверской области застрелил 8 человек
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
04 июня 2017
В центре Лондона произошёл очередной теракт: погибли 6 человек
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове
02 июня 2017
Сломавшееся дерево повисло на проводах над проезжей частью на улице Коммунальной в Пскове 1
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
02 июня 2017
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
01 июня 2017
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове 1

Идет загрузка...