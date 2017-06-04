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Спорт

Псковичка Елена Лактионова по итогам 2-х дней международных соревнований парашютистов занимает 2-е место

Псковичка Елена Лактионова заняла 2-е место в личном зачёте среди женщин на международных соревнований парашютистов на точность приземления, проходящих в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-службе министерства спорта республики.

В соревнованиях, которые проходят со 2 по 4 июня на стадионе городского поселения Сунжа, принимают участие парашютисты из Германии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Словении, Сербии, Хорватии и России.

Отметим, 1 место в личном зачёте заняла Таисия Кривощекова (Пермь), а 3-е место - Елена Тушева (Москва).

Сегодня, 4 июня, будут разыграны призовые места в командных соревнованиях.

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