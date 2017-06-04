5 июня в Псковской области ожидается до +20 градусов и небольшие дожди

14:58, 04 июня 2017, ПАИ

В понедельник, 5 июня, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Об это Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается низкое атмосферное давление, ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.