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Общество

5 июня в Псковской области ожидается до +20 градусов и небольшие дожди

В понедельник, 5 июня, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Об это Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается низкое атмосферное давление, ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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