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Происшествия

В Псковском, Палкинском и Островском районах произошли ДТП

Сегодня, 4 июня, около 12:22 легковой автомобиль попал в аварию в деревне Зубры Качановской волости Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Около 14:01 поступило сообщение о попавшем в ДТП легковом автомобиле в деревне Болдино Воронцовской волости Островского района.

Аналогичное происшествие произошло в 14:15 в деревне Ширяево Середкинской волости Псковского района, где ещё один легковой автомобиль попал в аварию.

Сведений о пострадавших пока нет.

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