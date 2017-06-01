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Политика

Премьер-министр Великобритании из-за теракта в Лондоне заговорила о международном соглашении по регулированию киберпространства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с произошедшим накануне в Лондоне терактом заявила о необходимости заключения с союзными Лондону демократическими правительствами международного соглашения о регулировании киберпространства.

Как передаёт «Интерфакс», г-жа Мэй сказала, что, «поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в интернете, стратегия должна поспевать».

«В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны», - продолжила она.

По мнению премьера, в настоящий момент в Великобритании существует «слишком много терпимости к экстремизму», однако выработка мер противодействия терроризму «потребует сложного и часто щекотливого разговора». 

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