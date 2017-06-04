Во Владимирской области за взятки задержали вице-губернатора

16:51, 04 июня 2017, ПАИ

Курирующая имущественные и земельные отношения в администрации Владимирской области вице-губернатор Елена Мазанько задержана по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Риту Шляхову.

«Елена Мазанько задержана на 72 часа, пока что находится в изоляторе. Решение об аресте суд будет принимать во вторник, 6 июня. Вице-губернатора подозревают в получении в 2014 году двух взяток в размере 1 и 2 млн рублей», - сказала Шляхова.

Она добавила, что взятки, в получении которых обвиняют вице-губернатора, связаны с распределением земель.