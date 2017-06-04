СМИ: На границе Сирии и Ливана боевики ИГ напали на позиции другой террористической организации «Джебхат ан-Нусра»

16:59, 04 июня 2017, ПАИ

В горных районах на границе Сирии и Ливана произошли боестолкновения двух террористических группировок, запрещённых в России — «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра». Об том сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала «Аль-Манар».

По сведениям СМИ, боевики ИГ напали на позиции «ан-Нусры» в ущелье Джуруд-Флита (Сирия) и в горной долине Сахль-Аджрам в окрестностях ливанского города Эрсаль (90 км от Бейрута). Атаки начались с вылазок смертников, которые подорвали себя у постов «ан-Нусры».

Встретив ожесточенное сопротивление со стороны своих противников, террористы ИГ попытались пробиться в долину Вади-Хмейид, где находится лагерь сирийских беженцев, однако артиллерия ливанской армии открыла по их колоннам огонь и не позволила им просочиться в эту местность поблизости от Эрсаля.

Удары были нанесены также по базам террористов ИГ на подступах к городу Рас-Баальбек, который защищают ливанские военные.

ТАСС напоминает, что 28 мая группировки уже выясняли между собой отношения: тогда столкновения распространились на всю пограничную зону, включая Западный Калямун (70 км от Дамаска). В ходе них ИГ потеряло 27 боевиков, в том числе несколько полевых командиров; в рядах «ан-Нусры» и союзных с ней вооруженных отрядов «Сарая Ахль аш-Шам» было убито 11 человек.