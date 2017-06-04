Стартовала трансляция последнего матча последнего матча ФК «Псков-747» в сезоне 2016\17 годов

18:03, 04 июня 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации стартовала транялсция последнего матча ФК «Псков-747» в ФОНБЕТ - Первенстве России по футболу 2016-2017 годов среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад». Сегодня в рамках 26 тура псковичи на домашнем стадионе принимают «Коломну».

Отметим, в первом туре 20 июля 2016 года команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На данный момент «Псков-747» занимает 10 строчку турнирной таблицы, и при этом имеет шансы подняться одной строчкой выше: идущий впредеи «ЦРФСО» из Смоленска имеет в активе на 3 очка больше, но и в соперниках у него в последнем туре будет костромской «Спартак», который в случае домашней победы вполне может рассчитывать на 4-е место. «Псков-747» может сравняться с «ЦРФСО» по набранным очкам, и тогда по результатам очных встреч псковичи обойдут смолян в итоговой турнирной таблице.

Как сообщил ПАИ пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, в предстоящем поединке не примет участия полузащитник коломенцев Артур Гадзаов, дисквалифицированный на три матча за агрессивное поведение (решение КДК РФС от 24 мая) после игры в Твери. Также из-за перебора желтых карточек игру пропустят игроки «Псков-747» Кирилл Турчин и Антон Ременчик.

Сегодняшний соперник псковичей в весенней части сезона показывает не очень удачную игру – в из 9 матчей только в 3-х команда добилась положительных результата: это победы с минимальным счётом над «Знамя Труда» и тверской «Волгой», а также ничья с ФК «Домодедово» (1:1).