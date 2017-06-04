ФК «Псков-747» завершил сезон 2016\17 на 10-м месте (ВИДЕО)

21:03, 04 июня 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Псков-747» сегодня, 4 июня, провёл последний матч в розыгрыше ФОНБЕТ Первенства России по футболу 2016-2017 годов среди команд клубов ПФЛ в группе «Запад». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, псковичи на домашнем поле одолели «Коломну» со счётом 2:0. В первой половине встречи отличился Антон Шишаев при реализации штрафного удара: мяч срикошетил в ворота от «стенки». Во втором тайме Максим Сидорович прошёл по левому флангу и забросил мяч на дальний край штрафной, где его принял и забил гол Владислав Орлов.

В результате псковский клуб завершил сезон на 10-й из 14 строчек турнирной таблицы, заработав 28 очков (6 побед, 10 ничьих и 10 поражений, разница забитых и пропущенных мячей -15 (16-31). Сегодняшняя победа теоретически могла позволить псковской команде подняться на 9 строчку турнирной таблицы, если бы идущий впереди смоленский «ЦРФСО» сегодня уступил бы костромскому «Спартаку», однако поединок этой пары завершился вничью 1:1.

Добавим, предыдущий сезоне 2015\16 годов «Псков-747» завершил на 8 строчке турнирной таблицы (из 15), имея в активе 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 12 поражений, разница 0 (38-38)).