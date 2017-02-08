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Пенсии

Самозанятых могут передать негосударственным пенсионным фондам

Индивидуальных предпринимателей и других самозанятых могут передать негосударственным пенсионным фондам (НПФ), чтобы они сами формировали свои пенсии. Об этом рассказал глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков, пишет газета «Известия».

Причина в том, что сейчас индивидуальные предприниматели (ИП) вносят в Пенсионный фонд в среднем лишь по 2 тыс. рублей в месяц. Этого недостаточно для того, чтобы в будущем платить им нормальную пенсию. Получается, что нагрузка ложится на бюджет.

«Пенсионный фонд в этом году отказал более чем тысяче человек в начислении пенсии из-за того, что они не сделали достаточно взносов. То же самое с самозанятыми: они делают меньше взносов в систему, чем нужно для формирования пенсии. Мы предлагаем рассмотреть возможность полного перехода таких граждан на негосударственное пенсионное обеспечение», – сообщил С. Беляков.

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