Чиновникам разрешат не отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях

08:26, 05 июня 2017, ПАИ

Чиновников освободят от обязанности отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях и блогах, кроме тех случаев, когда на них поступили жалобы. Об этой законодательной инициативе пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защите.

«Законопроектом предполагается ограничить круг служащих, обязанных представлять сведения, только служащими, в отношении которых поступила информация о нарушении ими требований к служебному поведению», – заявили в ведомстве.

Одной из причин смягчения правил для государственных и муниципальных служащих стало то, что чиновники стали испытывать затруднения в предоставлении полных сведений. В частности, было непонятно, что именно подразумевалось под такой информацией, поскольку в соцсетях принято общаться под «никами».

В новом законе будет установлено, что чиновнику в соцсетях нужно будет указывать фамилию, имя, место службы и давать свою фотографию. Тех, кто утаит сведения о своих страничках в интернете ждет освобождение от должности.

Ранее нормами, вступившими в силу 1 апреля, от госслужащих требовалось предоставление сведений о всех своих аккаунтах за три года до поступления на службу.