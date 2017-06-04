Левон Конопляник наступил по народному календарю

08:11, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня по народному календарю наступил Левон Огуречник (Левон Конопляник), пишет сalend.ru.

Святой Леонтий, память которого отмечается в этот день, жил в XII веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление. О кончине Леонтия имеются разные сведения: по одной версии он скончался в мире, по другой — был убит толпой язычников.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.

Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо». Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали их в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».