День эколога отмечается в мире 5 июня

08:35, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня отмечется Всемирный день окружающей среды, установленный ООН, пишет сalend.ru.

Этот праздник является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения было выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.

В этот день традиционно проводятся уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия. Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или ратифицировать международные конвенции по окружающей среде.

Каждый год праздник проходит под определенным девизом, тему Дня и место проведения основных международных мероприятий определяют представители ООН. Так, в разные годы темами Всемирного дня окружающей среды были: «Только одна Земля», «Вода - ключевой ресурс жизни», «Только одно будущее для наших детей - развитие без разрушения», «Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», «Молодежь: население и окружающая среда», «Изменение климата. Необходимость глобального партнерства», «Бедность и окружающая среда - разорвать порочный круг», «Одна Земля - одна семья», «Ради жизни на Земле - спасем наши моря», «Войти во Всемирную паутину жизни», «„Зеленые города“: План для планеты!», «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми», «Леса: используя услуги природы», «Думай. Ешь. Сохраняй», «Подними свой голос, но не уровень моря!», «Борись за дикую природу», «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с осторожностью», «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными» и другие.