На 50 тысяч оштрафовано псковское ООО «Терек» за нарушения законодательства об охране труда

09:41, 05 июня 2017, ПАИ

На 50 тысяч рублей оштрафовано псковское ООО «Терек» за нарушения требований законодательства об охране труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение статьи 221 Трудового кодекса РФ руководство ООО «Терек» не организовало надлежащий учет и контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в установленные сроки. Кроме того, не соблюдался шестимесячный срок проведения повторного инструктажа сотрудников на рабочем месте.

В этой связи прокурор города внёс в адрес директора ООО «Терек» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла компанию к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.