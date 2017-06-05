На 50 тысяч оштрафовано псковское ООО «Терек» за нарушения законодательства об охране труда
На 50 тысяч рублей оштрафовано псковское ООО «Терек» за нарушения требований законодательства об охране труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение статьи 221 Трудового кодекса РФ руководство ООО «Терек» не организовало надлежащий учет и контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в установленные сроки. Кроме того, не соблюдался шестимесячный срок проведения повторного инструктажа сотрудников на рабочем месте.
В этой связи прокурор города внёс в адрес директора ООО «Терек» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла компанию к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.