30 тысяч заплатит глава Славковской волости за нарушения при заключении договоров на ремонт дорог в Порховском районе

09:03, 05 июня 2017, ПАИ

Глава Славковской волости Порховского района оштрафован на 30 тысяч рублей за несоблюдение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 6 по 10 июня 2016 года глава сельского поселения заключил 2 муниципальных договора на сумму до 100 тысяч рублей каждый на проведение работ по текущему ремонту в отношении автомобильных дорог местного значения. Указанные договоры были заключены с одним и тем же юридическим лицом, при этом их общая сумма составила 199 тыс. 150 рублей.

«Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тем же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тысяч рублей фактически является искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов», - пояснили в прокуратуре.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении главы сельского поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ, которое было направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.