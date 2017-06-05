Новая автобусная остановка появится в псковском Овсище

09:36, 05 июня 2017, ПАИ

По заявке депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в микрорайоне Овсище будет оборудована автобусная остановка напротив домов № 7 и 11 по улице Ижорского батальона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату в ходе приема граждан.

«Остановка общественного транспорта является важным элементом, обеспечивающим безопасность пассажиров, и является неотъемлемой частью облика города», - подчеркнул Григорий Стороненков, настаивая на появлении остановочного комплекса по указанному адресу.

По данным Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля за счет средств городского бюджета.