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Общество

Новая автобусная остановка появится в псковском Овсище

По заявке депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в микрорайоне Овсище будет оборудована автобусная остановка напротив домов № 7 и 11 по улице Ижорского батальона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату в ходе приема граждан.

«Остановка общественного транспорта является важным элементом, обеспечивающим безопасность пассажиров, и является неотъемлемой частью облика города», - подчеркнул Григорий Стороненков, настаивая на появлении остановочного комплекса по указанному адресу.

По данным Управления городского хозяйства администрации города Пскова (УГХ), остановка появится в срок до 1 июля за счет средств городского бюджета.

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