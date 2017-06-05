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Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

5 июня выпускники школ сдают ЕГЭ по обществознанию, сообщает ТАСС. Экзамен пройдет во всех субъектах РФ, будет задействовано более 4 тысяч пунктов проведения экзаменов. 

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали около 358 тысяч человек. Это самый массовый экзамен по выбору, на который записались более половины участников ЕГЭ этого года.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих 29 заданий. На их выполнение отводится почти четыре часа. Чтобы сдать ЕГЭ, нужно набрать минимум 42 балла. Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

29 мая в России стартовал основный этап ЕГЭ-2017, он продлится до 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах.

В ходе первых экзаменов, по географии и информатике, портал онлайн-наблюдения за ЕГЭ подвергся хакерским атакам, все они были отбиты.

 

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