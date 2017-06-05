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6 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за прошедшие выходные

3 и 4 июня на территории Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в субботу в 5:45 в Стругокрасненском районе в деревне Марьино у дома № 34А по улице Центральной 27-летний водитель ВАЗ-21140 выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в гараж. В результате ДТП незначительные травмы получил 22-летний пассажир. Оказалось, что у автомобилиста не было водительского удостоверения, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

В воскресенье в 12:15 в Палкинском районе на 61 км трассы Печоры – Качаново – Пыталово - Вышгородок 79-летний мужчина на ВАЗ-21041 на небезопасной скорости не справился с управлением и перевернулся. Водитель получил незначительные травмы, его 79-летнего пассажира пришлось госпитализировать в Псковскую областную клиническую больницу.

В 13:30 в Островском районе на 5 км дороги Погорелка – Воронцово - Шики 22-летняя девушка на  «Киа Рио» не справилась с управлением и съехала в левый кювет по ходу движения. В результате аварии пострадали ехавшая в машине трёхлетняя девочка, её доставили в Детскую областную клиническую больницу.

В 14:00 в Псковском районе на 22 км трассы М. Толбица – Гверздонь - Мельницы 35-летний водитель «Шевроле Нива» на закруглении дороги не справился с управлением и перевернулся на проезжей части. Автомобилист и его 36-летняя пассажирка госпитализированы в областную больницу.

В 17:30 в Псковском районе в деревне Середка у дома № 11 по улице Фабричной в лесном массиве 30-летний мужчина на ВАЗ-211200 в состоянии алкогольного опьянения врезался в дерево. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД задержали 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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