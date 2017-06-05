Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест

09:26, 05 июня 2017, ПАИ

Подразделение Воздушно-десантных войск из Пскова прибыло в Брест на антитеррористические учения «Славянское братство-2017» Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Усиленное подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии прибыло воинским железнодорожным эшелоном из Пскова в Брест для участия в совместном тактическом учении «Славянское братство-2017» Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии», - говорится в сообщении.

На железнодорожную станцию Брест прибыли более 300 десантников со штатным стрелковым оружием, 24 единицы бронетехники и свыше 10 единиц автомобильной техники. На учениях российские десантники будут действовать в боевой экипировке «Ратник», а экипажи боевых машин - в защитных комплектах «Ковбой».

«После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений, в районе Брестской области», - говорится в сообщении.

Учения «Славянское братство-2017» с участием подразделений ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специальных войск Сербии пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне «Брестский».