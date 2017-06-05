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В день Святой Троицы архипастыри возглавили богослужения в Пскове и Невеле

4 июня, в день Святой Троицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию и вечерню с чтением коленопреклонных молитв в Свято-Троицком соборе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

«Мы просим Господа, чтобы он пробавил свою милость над всеми нами, над нашей Родиной - Россией, над нашим народом, чтобы он укрепил нас в вере, благочестии, покаянии и добрых делах. Милостивый Господь да ниспошлет нам силу благодати Всесвятаго Духа на творение добрых дел, на борьбу со всяким злом, на борьбу со всякой супротивной силой, даровал бы нам дух решимости быть чадами нашей святой православной Церкви, даровал бы нам Святаго Духа для осенения нашей жизни, для утверждения на нашем христианском пути, который ведет нас от ограды земной Церкви в ограду небесных обителей, идеже предстоят лики святых в радости и жизни вечной», - сказал владыка.

В тот же день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком соборе города Невеля. Здесь архипастыря встретили колокольным звоном, вход в храм украсил травяной ковёр с оригинальным орнаментом из живых цветов, а сам собор был традиционно украшен ветвями березы и свежескошенной травой.

Фото luki-eparhia.ru

По окончании литургии епископ Сергий совершил вечерню Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв и крестный ход вокруг храма.

«Церковь Божия не человеческое, а божественное устроение и установление. И Церковь Христова будет пребывать на земле до последнего дня, потому что основатель её Христос, и на твёрдом камне веры она будет жить до скончания этого века. Только лишь с верой можно преодолеть все скорби и тяготы земной жизни, когда Господь сам своей благодатью освящает, укрепляет и поддерживает дух человеческий. И пусть сегодня радость и свет этого праздника пребудет в душах наших. Храни вас всех Господь!» - сказал владыка.

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