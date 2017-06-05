Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области

09:58, 05 июня 2017, ПАИ

Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области, сообщает издание «Водитель Петербурга».

Утром 2 июня 29-летний предприниматель из Санкт-Петербурга был найден убитым на заднем сидении автомобиля «БМВ». К 17:00 правоохранителям удалось установить подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. Он арестован на 2 месяца.

Сообщается, что после убийства преступник попытался уехать из Петербурга. 3 июня его Mercedes остановили сотрудники дорожной полиции в Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый одолжил у убитого около 1 миллиона рублей, но возвращать деньги не торопился. Выследив должника, погибший бизнесмен попытался вернуть деньги. После ссоры убийца выстрелил в бизнесмена, но утверждает, что это произошло случайно. Однако, по мнению полицейских, такое развитие событий маловероятно, поскольку после выстрела убийца переложил тело погибшего на заднее сидение автомобиля, а потом перегнал иномарку.