Двух повторно севших за руль пьяными водителей задержали псковские полицейские

10:12, 05 июня 2017, ПАИ

В Псковской области дорожная полиция выявила ещё двух нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в субботу вечером на 37-м километре автодороги Толкачево - Себеж полицейские остановили ВАЗ-2108. Выяснилось, что транспортным средством управлял 36-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В Невеле на улице Ленкоммуны стражи порядка задержали 34-летнего водителя «Нивы», который также управлял внедорожником в состоянии опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.