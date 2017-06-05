685 псковских школьников сдают ЕГЭ по обществознанию

10:11, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня выпускники Пскова сдают экзамен по выбору - обществознание. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации Пскова, на участие в экзамене поступили 685 заявок.

Экзамен проходит в пяти базовых школах города - № 4, 20, 23, 24, Гуманитарном лицее, по 100 - 140 человек в каждой школе. Контролируют ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, ведётся онлайн-трансляция.

Напомним, основной период ЕГЭ 2017 года продлится до 20 июня, с 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Добавим, 29 мая прошёл ЕГЭ по географии и информатике, 31 мая - по математике, 2 июня - по профильной математике.

Следующий экзамен состоится 7 июня по физике.