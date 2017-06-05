На перегоне Великие Луки – Воробецкая будет отремонтирован переезд

10:21, 05 июня 2017, ПАИ

Новосокольническая дистанция пути закрывает железнодорожный переезд 481 км пк 5 (перегон Великие Луки - Воробецкая) для движения автотранспортных средств с 8:00 6 июня до 20:00 8 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Закрытие связано с производством капитального ремонта рельсошпальной решетки в зоне переезда, демонтажа ветки №1, ремонта автодорожного покрытия на подходах к железнодорожному переезду.

Объезд будет осуществляться через переезд 481 км пк 10 (перегон Богдановский, переулок Пушкина).