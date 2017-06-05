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Похититель 160 литров бензина задержан в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в краже бензина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В ОМВД России по городу Великие Луки обратился местный житель, который заявил, что неизвестное лицо похитило из его гаража 160 литров бензина. Было установлено, что кража совершена путем срыва замка.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого гражданина, который уже успел продать похищенное топливо. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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