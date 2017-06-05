Из-за трёх выходных в июне у псковичей могут измениться даты получения пенсий

11:12, 05 июня 2017, ПАИ

В связи с тремя выходными днями в честь Дня России, с 10 по 12 июня, у жителей Псковской области могут измениться даты выплаты пенсий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного Фонда РФ, в соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день - это общее правило для Почты России и для банков.

В Отделении ПФР отметили, что выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца и все начисленные пенсии и пособия псковские пенсионеры получат согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ в Пскове и Псковском районе будет осуществлено 8 и 22 июня. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то средства будут перечислены 9 и 22 июня.

Добавим, что на сегодняшний день из 217,1 тыс. пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44%, а через кредитные учреждения – 56 %.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).