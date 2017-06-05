Двое мужчин совершили разбойное нападение в Великих Луках

11:37, 05 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках по «горячим следам» полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении серии преступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 июня подозреваемые ворвались в дом по улице Широкой и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили у хозяев более 11 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Все наряды полиции были ориентированы на установление подозреваемых. В итоге их задержали и доставили в отдел сотрудники ДПС ГИБДД.

Задержанные могут быть причастны к совершению еще двух преступлений - грабежа и кражи в Великих Луках. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

