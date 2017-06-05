Проезд к месту отдыха или лечения планируется компенсировать псковским сиротам

11:21, 05 июня 2017, ПАИ

Члены Комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания одобрили поправки в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня.

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян рассказал, что проект закона области разработан с целью приведения норм областного закона в соответствие с федеральным в части дополнительных гарантий по социальной поддержке указанных в законе категорий граждан.

Законопроект предусматривает зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения, а в случае достижения возраста 23 лет - сохранение права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии до окончания обучения, помимо детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. К тому же, сиротам обеспечивается компенсация проезда к месту летнего отдыха или лечения. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных затрат средств областного бюджета, добавил Армен Мнацаканян.

Председатель комитета Виктор Антонов заметил, что не все семьи в Псковской области могут позволить себе то, что имеют от государства дети-сироты. Армен Мнацаканян с этим согласился.

Депутат Виктор Дуля предложил издать бюллетень со всеми нормами поддержки детей-сирот, потому что не все в полном объеме знают о количестве и наполнении льгот. Армен Мнацаканян пообещал разместить эту информацию в СМИ.