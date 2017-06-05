0
09:26
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
13:58
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
13:27
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
12:18
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
21:49
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
20:34
Не про любовь
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Еще новости
Общество

Проезд к месту отдыха или лечения планируется компенсировать псковским сиротам

Члены Комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания одобрили поправки в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня.

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян рассказал, что проект закона области разработан с целью приведения норм областного закона в соответствие с федеральным в части дополнительных гарантий по социальной поддержке указанных в законе категорий граждан.

Законопроект предусматривает зачисление на полное государственное обеспечение до завершения обучения, а в случае достижения возраста 23 лет - сохранение права на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии до окончания обучения, помимо детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. К тому же, сиротам обеспечивается компенсация проезда к месту летнего отдыха или лечения. Принятие законопроекта не повлечет дополнительных затрат средств областного бюджета, добавил Армен Мнацаканян.

Председатель комитета Виктор Антонов заметил, что не все семьи в Псковской области могут позволить себе то, что имеют от государства дети-сироты. Армен Мнацаканян с этим согласился.

Депутат Виктор Дуля предложил издать бюллетень со всеми нормами поддержки детей-сирот, потому что не все в полном объеме знают о количестве и наполнении льгот. Армен Мнацаканян пообещал разместить эту информацию в СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
05 июня 2017
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
04 июня 2017
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2017
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
02 июня 2017
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере

Идет загрузка...