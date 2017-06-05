Поддельные 5 тысяч рублей обнаружены в финучреждении Великих Лук

11:23, 05 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция проводит проверку по факту обнаружения в одном из финансовых учреждений поддельной пятитысячной банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.