Список получателей звания «Ветеран труда» предлагается расширить в Псковской области

11:36, 05 июня 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике на заседании 5 июня рассмотрели законопроект, расширяющий перечень тех, кто может претендовать на получение звания «Ветеран труда».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, докладчиком по этому вопросу был начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Он отметил, что представленный документ разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Закон области предлагается дополнить следующей категорией граждан, которые могут стать ветеранами труда: лица, награжденные по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. При этом необходимо, чтобы в одной отрасли человек отработал не менее 15 лет.