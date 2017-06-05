Наказы избирателей рассмотрели члены соцкомитета Псковского облсобрания

11:48, 05 июня 2017, ПАИ

Наказы избирателей рассмотрели на заседании 5 июня члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, депутат Алексей Васильев (избирательный округ № 1) рассказал, что один из данных ему наказов касается строительства новой поликлиники на Завеличье. «Много претензий о том, что невозможно получить помощь у врачей-специалистов в своей поликлинике», - отметил он и предложил сконцентрировать их на улице Кузнецкой, 23, чтобы гражданам не приходилось ездить по всему городу. Ещё один наказ связан с вопросом устройством газоснабжения и подачей отопления в несколько домов по улицам Гоголя и Некрасова.

В свою очередь парламентарий Андрей Козлов (избирательный округ № 21) сообщил, что ему поступило обращение от главы Себежского района оказать помощь в выделении средств в размере 1 млн 200 тысяч рублей на ремонт кровли дошкольного отделения Идрицкой школы. «Кровля протекает, протекает на проводку, а там занимаются дети, поэтому я решил воспользоваться правом, чтобы этот вопрос был на контроле при принятии нового бюджета точно», - сказал депутат.

Депутата Сергея Быкова (избирательный округ № 14) попросили о строительстве нового Дома культуры в деревне Полоное Порховского района, вице-спикера Бориса Полозова - о проведении капремонта Кузнецовской школы в Себежском районе, капремонте терапевтического отделения в себежской больнице, реконструкции памятников и воинских захоронений на территории Опочецкого района, вице-спикера Виктора Остренко — о газификации деревни Огурцово Палкинского района.

Все наказы получили одобрение, однако, как заметил председатель соцкомитета ПОС Виктор Антонов, это не означает, что всё будет исполнено.