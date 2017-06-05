0
09:26
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
13:58
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
13:27
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
12:18
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
21:49
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
20:34
Не про любовь
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Еще новости
Общество

Наказы избирателей рассмотрели члены соцкомитета Псковского облсобрания

Наказы избирателей рассмотрели на заседании 5 июня члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, депутат Алексей Васильев (избирательный округ № 1) рассказал, что один из данных ему наказов касается строительства новой поликлиники на Завеличье. «Много претензий о том, что невозможно получить помощь у врачей-специалистов в своей поликлинике», - отметил он и предложил сконцентрировать их на улице Кузнецкой, 23, чтобы гражданам не приходилось ездить по всему городу. Ещё один наказ связан с вопросом устройством газоснабжения и подачей отопления в несколько домов по улицам Гоголя и Некрасова.

В свою очередь парламентарий Андрей Козлов (избирательный округ № 21) сообщил, что ему поступило обращение от главы Себежского района оказать помощь в выделении средств в размере 1 млн 200 тысяч рублей на ремонт кровли дошкольного отделения Идрицкой школы. «Кровля протекает, протекает на проводку, а там занимаются дети, поэтому я решил воспользоваться правом, чтобы этот вопрос был на контроле при принятии нового бюджета точно», - сказал депутат.

Депутата Сергея Быкова (избирательный округ № 14) попросили о строительстве нового Дома культуры в деревне Полоное Порховского района, вице-спикера Бориса Полозова - о проведении капремонта Кузнецовской школы в Себежском районе, капремонте терапевтического отделения в себежской больнице, реконструкции памятников и воинских захоронений на территории Опочецкого района, вице-спикера Виктора Остренко — о газификации деревни Огурцово Палкинского района.

Все наказы получили одобрение, однако, как заметил председатель соцкомитета ПОС Виктор Антонов, это не означает, что всё будет исполнено.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
05 июня 2017
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
04 июня 2017
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2017
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
02 июня 2017
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере

Идет загрузка...