Пушкинские чтения начались в ПсковГУ

12:16, 05 июня 2017, ПАИ

Традиционные Пушкинские чтения проходят в Псковском государственном университете в рамках 51-го Пушкинского праздника поэзии и Дня русского языка 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году на чтениях обсуждаются вопросы национальной идентичности в литературно-общественном сознании XIX века, раскрывается псковский характер Пушкинских праздников 1880 и 1899 годов, анализируется Словарь языка Пушкина с позиции XXI века, также участники чтений поговорят о других современных вопросах филологии, связанных с творчеством великого поэта и писателя.

В научно-практической конференции на тему «Пушкин в пространстве литературы и языка» принимают участие профессорско-преподавательский коллектив вуза, студенты, магистранты и аспиранты.

Открыла пленарное заседание конференции первый заместитель губернатора Псковской области и член наблюдательного совета ПсковГУ Вера Емельянова. Он поздравила ее участников с Днем рождения великого поэта и Днем русского языка от имени администрации Псковской области, оргкомитета 51-го Пушкинского праздника поэзии и выпускников филологического факультета. Вера Емельянова подчеркнула, что в этом году исполнилось 200 лет с момента первого приезда А. С. Пушкина в Михайловское. «И эти 200 лет мы несем печать его присутствия на Псковской земле, в Пушкинских Горах и других местах области», — сказала она. Вера Емельянова поблагодарила филологов ПсковГУ «за неустанный, неутомимый труд по подготовке учащихся и развитию русского языка» и напомнила, что Псковская область на протяжении многих лет является одним из лидеров по сдаче ЕГЭ по русскому языку в России.

От имени руководства ПсковГУ собравшихся поприветствовал проректор по учебной работе университета Анатолий Истомин, который обратил внимание, что знаменательные пушкинские дни поэзии проводятся в университете уже более полувека.

О том, что «Пушкин — это человек в развитии», что «у каждого свой Пушкин», а также об актуальности пушкинского творчества для современного человека, сказала в своем приветствии декан факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Галина Маслова. «Попытайтесь перечитать Пушкина и вы найдете то, что сейчас соответствует вашей жизни», — призвала декан.

Кроме того, в рамках празднования 51-го Пушкинского праздника поэзии и Дня русского языка в ПсковГУ состоится музыкальная гостиная «Стихи Александра Пушкина в песнях XXI века», мастер-класс «Пушкин в Михайловском» для учащихся Лицея имени Александра Дюма при Посольстве Франции в России и круглый стол, посвященный 40-летию университетских фольклорных экспедиций. Также будут подведены итоги молодежной образовательной акции «Чистый город — хорошая речь».