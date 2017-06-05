Выставка о митрополите Антонии Сурожском откроется в Пскове 9 июня

12:05, 05 июня 2017, ПАИ

С 9 по 14 июня в Пскове в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) пройдет выставка «Жизнь для меня - Христос», посвященная митрополиту Антонию Сурожскому (1914 - 2003).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, автор концепции экспозиции теолог, преподаватель Высшего института религиозных наук святого Фомы Аквинского в Киеве, кандидат философских наук Александр Филоненко. Он проведет лекцию-экскурсию, подробно рассмотрев основные вехи жизни митрополита Антония.

Организаторы выставки рассказали, что идея экспозиции родилась из их общения с итальянскими друзьями, которые попросили «поделиться православным мировосприятием». Сначала студенты-волонтеры из России участвовали в подготовке выставки, посвященной новомученикам российским, на Международном христианском форуме - Митинге дружбы народов в Римини (Италия). На следующий год у них и у итальянского католического фонда «Христианская Россия» возникла идея сделать выставку о митрополите Антонии Сурожском.

«Встреча - всегда радость, всякая встреча от Бога, потому что всякая встреча - это мгновение, когда люди оказываются лицом к лицу иногда на очень короткое мгновение, а вместе с тем и навсегда, ибо, раз встретившись сердцем, верой, любовью, общей надеждой, под сенью общего креста, под сиянием общего грядущего победного воскресения, уже расстаться нельзя, расстояния земли людей не разлучают», - этими словами Владыки Антония руководствовались организаторы выставки.

Замысел выставки состоит в том, чтобы представить жизненный путь Митрополита Антония, как историю поворотных встреч, воспринятых им как бесценный ответственный дар, будь то встреча с самим Христом или с раненым пленным солдатом в период работы в военном госпитале.

Добавим, выставка уже была представлена в Белоруссии, Казахстане и на Украине, ее принимали в Минске, Киеве, Гродно, Гомеле, Одессе, Караганде, Москве и других городах. Выставку в ее странствии сопровождают волонтеры-экскурсоводы.

Отметим, Митрополит Сурожский Антоний - монах из среды российских эмигрантов, больше полувека прослуживший епископом в Лондоне. Для людей Запада Владыка стал убедительным свидетелем глубины и красоты Православия, а для самой Церкви, гонимой в Советском союзе, - ее свободным голосом. С 1960 по 1990 гг. Митрополит Антоний приезжал в СССР, где в то время господствовала атеистическая идеология. Его свободное слово, свидетельствующее о крестной любви Божией, о неодолимой силе Христовой, его личная пламенная вера в Бога и в человека - образ Божий укрепляли верующих и открывали путь к Богу и в Церковь тем, кто раньше не встречал такого свидетельства. Благовестие любви и свободы, которое несет слово владыки Антония, не потеряло свое значение и в наше время. В Пскове выставка будет организована при поддержке Управления культуры администрации города.