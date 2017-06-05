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Культура

22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»

22 июня в 18:30 в галерее «Дар» на улице Советской, 111 откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Гостей ожидают уха из ерша с мастер-классом от эксперта по псковской рыбе Алексея Малова и вяленые ерши из Псковско-Чудского озера.

Организаторы фестиваля – художественная галерея «Дар» и оргкомитет фестиваля «Рыбацкая симфония» - приглашают к участию всех рыболовов-спортсменов и любителей с семьями, подводников и надводников, кулинаров и исполнителей.

Работы на выставку принимаются до 15 июня.

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