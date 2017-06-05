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Общество

Оригинальную театральную постановку покажут псковичам в областной библиотеке

6 июня в 11:00 Псковская областная библиотека (Псков, улица Профсоюзная, дом 2) организует сказочный, музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Оригинальную театральную постановку покажут юные псковичи – участники студии «Позитив», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.

Руководит студией Елена Корчевая -  педагог по речи и актёрскому мастерству в Доме детского творчества города Пскова, руководитель и координатор детской общественной организации, автор сценариев, режиссёр массовых постановок и детских праздников.

«Алиса в стране чудес» – это сказка о приключениях девочки Алисы, вместе с которой зрители попадут в мир чудес английского писателя Льюиса Кэрролла. Спектакль адаптирован для детской аудитории, но будет интересен и взрослой публике.

Вход свободный.

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