Оригинальную театральную постановку покажут псковичам в областной библиотеке
6 июня в 11:00 Псковская областная библиотека (Псков, улица Профсоюзная, дом 2) организует сказочный, музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Оригинальную театральную постановку покажут юные псковичи – участники студии «Позитив», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.
Руководит студией Елена Корчевая - педагог по речи и актёрскому мастерству в Доме детского творчества города Пскова, руководитель и координатор детской общественной организации, автор сценариев, режиссёр массовых постановок и детских праздников.
«Алиса в стране чудес» – это сказка о приключениях девочки Алисы, вместе с которой зрители попадут в мир чудес английского писателя Льюиса Кэрролла. Спектакль адаптирован для детской аудитории, но будет интересен и взрослой публике.
Вход свободный.