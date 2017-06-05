Экологическая акция проходит в библиотеках Пскова

12:41, 05 июня 2017, ПАИ

В библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова проходит экологическая акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!», приуроченная к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Цель акции – привлечение к чтению и популяризация классических произведений писателей-натуралистов, произведений современных авторов о природе, животных, защите окружающей среды, единении человека с природой.

В этот день в библиотеках Пскова будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения. В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоится громкое чтение книги - юбиляра М. Горького «Воробьишко», в Библиотеке семейного чтения ребята откроют тайны «Сказок леса» с писателями-натуралистами Н. Сладковым и В. Бианки, в библиотеке «Диалог» прочтут рассказ Веры Чаплиной «Фомка - белый медвежонок», в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» запланированы чтение, викторина и обзор произведений псковских авторов о природе.

Также в этот день состоится просмотр фрагментов фильмов и мультфильмов по мотивам книг о живой природе, их обсуждение, тематические часы, викторины.