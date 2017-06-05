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Общество

До 24 градусов тепла и южный ветер обещают псковичам синоптики 6 июня

6 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от  +19 до +24.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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