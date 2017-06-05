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Общество

80 килограммов рыбы изъяты у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны по Псковской области изъяли 83,4 кг водных биоресурсов и 82 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного Территориального управления Росрыболовства.

В Псковской области за отчетный период были выявлены 34 административных правонарушения в сфере охраны водных биоресурсов, наложены 40,3 тыс. рублей штрафов, взысканы 2 тыс. рублей.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада пресекли 272 административных правонарушения и наложили штрафов на 616 тыс. 900 рублей.

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