80 килограммов рыбы изъяты у псковских браконьеров за неделю

12:53, 05 июня 2017, ПАИ

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны по Псковской области изъяли 83,4 кг водных биоресурсов и 82 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного Территориального управления Росрыболовства.

В Псковской области за отчетный период были выявлены 34 административных правонарушения в сфере охраны водных биоресурсов, наложены 40,3 тыс. рублей штрафов, взысканы 2 тыс. рублей.

Всего за неделю госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада пресекли 272 административных правонарушения и наложили штрафов на 616 тыс. 900 рублей.