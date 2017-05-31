Электрика в деревянном доме

12:46, 05 июня 2017, ПАИ

Выполняя установку внутренней инженерии в домах из древесины или материалов на ее основе, требуется обращать внимание на основные нюансы. В первую очередь, необходимо учитывать высокий риск возгорания в таких зданиях. Во-вторых, электрика в деревянном доме должна устанавливаться с повышенной аккуратностью. Причина – высокая капризность дерева при обработке. В результате неосторожных операций можно не только испортить интерьер в помещениях, но и повредить структуру стен, а также перекрытий. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному разрушению возводимого или ремонтируемого здания.

Главные нюансы системы электроснабжения в деревянных зданиях

Щиты (главный распределительный и поэтажные – если они установлены) должны быть сделаны из металла, при этом задняя панель электрощита не должна касаться стены, на которой он установлен; В местах прохождения кабелем стен, перекрытий, перегородок необходима установка защитных гильз из металла; Электрика в деревянном доме должна включать в себя заземляющие контура и молниезащиту в целях обеспечения безопасности здания и находящихся в нем людей; Кабель при скрытой проводке должен быть проложен в металлической трубе (стальной или медной, без острых краев и заусенцев). Применение для данной цели трубы из ПВХ категорически запрещено. При открытой проводке кабельные магистрали укладываются в кабель-каналах из огнеупорного пластика. Сам кабель не должен поддерживать горение при одиночной и групповой прокладке, на него предоставляется противопожарный Сертификат МЧС. Этому требованию соответствуют кабели ВВГнг(LS) и NYM (его немецкий аналог).

Соединение кабельных отрезков производится с помощью клеммников, скрутка ткокопроводящих жил между собой недопустима;

Все распределительные и электроустановочные изделия (розетки, выключатели и соединительные коробки) необходимо монтировать в специальных металлических подрозетниках.

Строительно-монтажные бригады, осуществляющие установку электрики в деревянном доме, должны знать эти и некоторые другие особенности. Повышенный риск возгорания и специфические свойства дерева предъявляют повышенные требования к опыту и квалификации исполнителей, а также к их оснащенностью инструментом для обработки различных видов древесины.

Организация, выполняющая электрику в деревянном доме, должна состоять в профильной СРО, иметь действующие допуски ко всем работам, связанным с монтажом системы электроснабжения. Кроме того, сами исполнители также должны быть допущены к работе с электроустановками и силовыми кабельными магистралями.

Составил Олег Изольцев, ведущий специалист отдела электроснабжения ГК «МосИнжГрупп».

«МосИнжГрупп» http://www.mskgrp.ru/elektrosnabzhenie-chastnogo-doma/elektrika-v-derevyannom-dome электрика в деревянном доме под ключ, а также полный спектр работ по всем внутренним коммуникациям в коттеджах.