Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ

12:56, 05 июня 2017, ПАИ

По стоянию на 1 июня текущего года Псковская область остаётся лидером среди регионов РФ по приросту производства свинины. Такие данные опубликовал Минсельхоз РФ.

За 4 месяца текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило порядка 1,15 млн тонн.​

Основной прирост производства свинины обеспечили сельскохозяйственные организации Псковской​ области. Показатели главного агропромышленного предприятия региона – Великолукского свиноводческого комплекса - выросли на 29 % и составили 64,5 тыс. тонн.

Также прирост зафиксирован в Белгородской, Воронежской, Челябинской, Тверской областях и Ставропольском крае. Незначительное снижение объемов производства - в Томской, Пензенской, Владимирской и Вологодской областях и Краснодарском крае.