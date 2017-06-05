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Общество

Приём предпринимателей проведёт прокуратура Псковской области 6 июня

6 июня прокуратура Псковской области присоединится к Всероссийскому дню приема предпринимателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, прием будет вестись в аппарате прокуратуры области в кабинете дежурного прокурора (Псков, улица Некрасова, дом 54), а также в городских и районах прокуратурах.

Прокуроры будут ждать представителей бизнеса с  9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Личный прием пройдёт в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В прокуратуре отметили, что данное мероприятие организовано  в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, в соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации.

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