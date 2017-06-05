Эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга доступности дополнительного образования в Псковской области

17:51, 05 июня 2017, ПАИ

В Псковской области в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям» подведены итоги мониторинга на тему «Доступность дополнительного образования». В онлайн-опросе приняли участие 268 жителей региона, большинство из них (85% респондентов) – жители городов; 42,5% опрошенных семей воспитывают одного ребенка, двоих детей – 45% респондентов, троих и более – 12%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В семьях с одним ребенком у большинства участников опроса (65% респондентов) дети посещают кружки, секции, развивающие занятия. В семьях с двумя детьми у 45% опрошенных дополнительные занятия посещает один из детей, у 35% респондентов занимаются оба ребенка, у 20% участников опроса оба ребенка ничем не занимаются дополнительно. В семьях с тремя и более детьми лишь у 30% респондентов все дети получают дополнительное образование.

Большинство опрошенных, чьи дети не посещают кружки и секции, отметили отсутствие финансовых возможностей на получение детьми дополнительного образования.

У родителей, чьи дети занимаются дополнительно, большинство посещают спортивные секции, также дети занимаются танцами, рисованием, музыкой. Около половины опрошенных рассказали, что их дети ходят в два и более кружка. Между тем более половины родителей критически оценили количество бесплатных кружков, в которые можно записаться, разнообразие программ и направлений подготовки, уровень материальной базы. Зато самую высокую оценку получил педагогический состав.

Кроме этого мониторинг помог увидеть и другие факторы, которые влияют на доступность дополнительных занятий. В том числе родители указывали траты от 300 до 10 тысяч рублей на инвентарь, форму, расходные материалы, которые используются во время занятий, абонементы, членские взносы в секциях, поездки на конкурсы и соревнования. При этом 52% опрошенных считают приемлемой оплату материально-технической базы и расходных материалов, а работу педагога, по их мнению, должно оплачивать государство. С этим мнением не согласны 28% респондентов, которые считают, что дополнительное образование должно полностью оплачиваться государством.

В ходе мониторинга у родителей спросили их мнение о доступности дополнительного образования при использовании именного сертификата, за которым закреплена сумма, которую можно потратить в любой выбранной организации дополнительного образования, государственной или частной. Согласно опросу, 60% считают, что это увеличило бы доступность дополнительного образования.

От дополнительного образования в первую очередь родители ожидают максимального развития способностей ребенка, физического развития ребенка, возможности ребенка попробовать себя в разных сферах – около 70% опрошенных.

«По результатам опроса мы видим, что в регионе создана система дополнительного образования, однако доступность его невысока. Механизм персонифицированного финансирования в сфере дополнительного образования, который разрабатывается в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям», призван обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Результатом работы по проекту должно стать упрощение процедуры открытия новых кружков, снижение лицензионных барьеров, масштабная программа образовательного волонтерства и мобильных образовательных программ, создание карты возможностей – навигатора бесплатного дополнительного образования.