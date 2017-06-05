Псковское облсобрание сможет прекращать полномочия омбудсмена без согласования с ним

14:22, 05 июня 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали принять в двух чтениях законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Псковской области «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня.

Первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов сообщил, что областной закон приводится в соответствие с федеральным, который предусматривает право регионального парламента принимать решение о досрочном прекращении полномочий омбудсмена в субъекте Федерации без консультаций с ним в ряде случаев. В частности, в случае смерти омбудсмена; признании его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим; вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; выезда правозащитника за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место жительства; утраты им гражданства Российской Федерации.