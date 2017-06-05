Полномочия по регистрации смерти в Псковской области предлагается передать от самоуправлений ЗАГСам

14:36, 05 июня 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрили передачу полномочий регистрации смерти от органов местного самоуправления ЗАГСам.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 5 июня, по вопросу докладывал начальник Управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Он отметил, что органы местного самоуправления Псковской области, наделенные государственными полномочиями на государственную регистрацию смерти, фактически не осуществляют государственную регистрацию смерти.

Причины отсутствия или снижения количества зарегистрированных актовых записей о смерти заключаются в том, что во многих сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские учреждения, которые полномочны выдавать медицинские свидетельства о смерти, отсутствуют организации, оказывающие ритуальные услуги, и учетом этих обстоятельств, гражданам приходится выезжать в районные центры, одновременно обращаясь для государственной регистрацией смерти в управление ЗАГС соответствующего района.

Председатель комитета Владимир Яников согласился с изложенным, отметив, что полномочия по регистрации смерти «уже давно осуществляют ЗАГСы районов, поэтому нет смысла оставлять их за самоуправлением».

Депутаты рекомендовали в двух чтениях принять на сессии проект закона Псковской области «О прекращении исполнения государственных полномочий, делегированных органам местного самоуправления законом области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области государственными полномочиями на государственную регистрацию смерти».