Приехавший в магазин великолучанин стал жертвой мошенницы

14:39, 05 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках 27-летний мужчина стал жертвой мошенницы, которая путем обмана завладела его денежными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, великолучанин вместе со своими знакомыми подъехал к одному из магазинов на проспекте Гагарина, и, пока компания отлучились в магазин, к машине подошла девушка. Она сообщила, что ее попросили взять деньги и передать знакомым потерпевшего для совершения необходимых покупок. Мужчина передал девушке 2000 рублей, после чего она скрылась.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую безработную жительницу Великих Лук. Денежные средства изъяты. В настоящее время по данному факту проводится проверка.