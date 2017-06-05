Псковский детский сад «Умка» отметил 40-летие

16:19, 05 июня 2017, ПАИ

Псковский детский сад №38 «Умка» отметил 40-летие со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени главы Пскова коллектив и воспитанников дошкольного учреждения с юбилеем поздравила депутат Псковской городской Думы Евгения Иванова. «Работа в детском саду требует огромной самоотдачи. Вы дарите детям любовь, заботу, радость. Вы выполняете высокую благородную миссию - воспитываете будущее поколение нашего города. Благодаря вашему профессионализму, детский сад успешно развивается, а малыши чувствуют себя, как дома», - сказала Евгения Иванова и выразила благодарность сотрудникам дошкольного учреждения за их ежедневную нелегкую работу. Также она вручила им почётные грамоты Псковской городской Думы.

«С детского сада начинается наш путь в этот странный и сложный мир, хорошо, что здесь всегда есть воспитатели, которые поймут и поддержат маленького человека в этой непростой дороге», - отметила заведующая детским садом Ирина Молчанова и поблагодарила гостей за добрые пожелания.

Поздравления и пожелания дальнейшей успешной работы прозвучали также от представителей Управления образования администрации Пскова.

Добавим, на сегодняшний день в детском саду открыты 11 групп с 12-часовым пребыванием детей в возрасте с 2 до 7 лет. В 2016-2017 учебном году в составе дошкольного учреждения насчитывается 270 детей.