0
17:02
В Псковской области стартовал экологический конкурс «Твоя земля»
16:38
Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» не привела к «шоковой ситуации» среди псковских турагентств
09:26
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
13:58
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
13:27
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
12:18
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
21:49
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Еще новости
Общество

Псковский детский сад «Умка» отметил 40-летие

Псковский детский сад №38 «Умка» отметил 40-летие со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени главы Пскова коллектив и воспитанников дошкольного учреждения с юбилеем поздравила депутат Псковской городской Думы Евгения Иванова. «Работа в детском саду требует огромной самоотдачи. Вы дарите детям любовь, заботу, радость. Вы выполняете высокую благородную миссию - воспитываете будущее поколение нашего города. Благодаря вашему профессионализму, детский сад успешно развивается, а малыши чувствуют себя, как дома», - сказала Евгения Иванова и выразила благодарность сотрудникам дошкольного учреждения за их ежедневную нелегкую работу. Также она вручила им почётные грамоты Псковской городской Думы.

«С детского сада начинается наш путь в этот странный и сложный мир, хорошо, что здесь всегда есть воспитатели, которые поймут и поддержат маленького человека в этой непростой дороге», - отметила заведующая детским садом Ирина Молчанова и поблагодарила гостей за добрые пожелания.

Поздравления и пожелания дальнейшей успешной работы прозвучали также от представителей Управления образования администрации Пскова.

Добавим, на сегодняшний день в детском саду открыты 11 групп с 12-часовым пребыванием детей в возрасте с 2 до 7 лет. В 2016-2017 учебном году в составе дошкольного учреждения насчитывается 270 детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области стартовал экологический конкурс «Твоя земля»
05 июня 2017
В Псковской области стартовал экологический конкурс «Твоя земля»
Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» не привела к «шоковой ситуации» среди псковских турагентств
05 июня 2017
Отмена рейсов «ВИМ-Авиа» не привела к «шоковой ситуации» среди псковских турагентств
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
05 июня 2017
Более 300 десантников из Пскова прибыли на учения в Брест
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
04 июня 2017
Градоначальники Пскова поздравили горожан с Днём Святой Троицы
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2017
До +18 градусов ожидается в Псковской области 4 июня
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
03 июня 2017
Памятная лития прошла в Святогорском монастыре на могиле Александра Пушкина
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
02 июня 2017
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек

Идет загрузка...