Иван Цецерский приветствовал вернувшихся с Северного Кавказа псковских полицейских

14:51, 05 июня 2017, ПАИ

5 июня в Пскове встречали сотрудников УМВД России по Псковской области, вернувшихся из служебной командировки на Северный Кавказ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

49 полицейских из различных подразделений органов внутренних дел области в течение полугода несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Там они обеспечивали охрану правопорядка, участвовали в проведении антитеррористических мероприятий.

Приветствовал вернувшихся из длительной командировки полицейских начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Он выразил благодарность за достойное выполнение поставленных задач: «Поздравляю вас с успешным выполнением своего служебного долга. Вы с честью справились с возложенными обязанностями и в полном объеме выполнили поставленные задачи».

«Сердечно рад приветствовать всех вас дома, на Псковской земле, в полном составе и в добром здоровье. Уверен, ваша служба заслужила самую высокую оценку руководства и уважение простых жителей. Теперь они знают, там, где несут службу псковские полицейские - главенствует закон и порядок, царит спокойствие и мир. Этим вы поднимаете престиж не только родного вам Управления внутренних дел, но и города Пскова», - приветствовал прибывших глава Пскова Иван Цецерский.

Пяти отличившимся сотрудникам полиции Пскова за добросовестное выполнение особо важных и сложных задач по борьбе с преступностью и правонарушениями, за участие в проведении антитеррористических мероприятий Иван Цецерский вручил благодарственные письма.

Также вернувшихся из командировки сотрудников полиции приветствовал начальник Управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский.