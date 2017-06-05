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Спорт

Программа 14-й Псковской парусной регаты

Программа 14-й Псковской парусной регаты, которая пройдёт с 10 по 14 июня на Псковском озере.

В рамках состязаний состоятся международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный». С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».

Программа:

11 июня

10:30-11:30

Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).

 

 

КПП пансионата

Яхт-клуб пансионата

11:30-12:00

Сбор гостей регаты.

 

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12:00-12:40

Торжественная церемония Открытия регаты.

 

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

12:40-13:00

Собрание капитанов.

Площадка у Яхт-клуба

13:30-18:00

Гоночное время.

Псковское озеро.

13:00-13:30

Пресс-конференция

 

Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)

19:00-22:00

Праздничный вечер.

  • Выступление музыкантов для участников и гостей

регаты

Здание Столовой пансионата

22:00

Праздничный фейерверк.

Площадка у причала Яхт-клуба (мол)

 

12 июня

Гоночное время с 11:00 до 18:00

13 июня

Гоночное время с 11:00 до 15:00. Торжественное закрытие в 15:00.

С 16 по 18 июня в рамках XIV Псковской парусной регаты пройдет 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная Лига» в дивизионе ​ «Высшая Лига».

16 июня

10:00 – торжественное открытие соревнований.

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