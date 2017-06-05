Программа 14-й Псковской парусной регаты
Программа 14-й Псковской парусной регаты, которая пройдёт с 10 по 14 июня на Псковском озере.
В рамках состязаний состоятся международный этап Кубка Европы в классе яхт «Микро», всероссийской этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт «Оптимист», «Ракета 270», «Луч» и «Кадет», а также региональные соревнования псковских яхтсменов в классе крейсерских яхт «Свободный». С 16 по 18 июня на Псковском озере яхтсмены примут участие в 4-ом этапе всероссийских соревнований Высшей Лиги «Национальная парусная Лига».
Программа:
11 июня
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10:30-11:30
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Приезд гостей регаты в пансионат «Кривск». (Проход через КПП на берег, к Яхт-клубу пансионата).
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КПП пансионата
Яхт-клуб пансионата
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11:30-12:00
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Сбор гостей регаты.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12:00-12:40
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Торжественная церемония Открытия регаты.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
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12:40-13:00
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Собрание капитанов.
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Площадка у Яхт-клуба
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13:30-18:00
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Гоночное время.
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Псковское озеро.
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13:00-13:30
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Пресс-конференция
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Шатер перед яхт-клубом (Центральный павильон)
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19:00-22:00
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Праздничный вечер.
регаты
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Здание Столовой пансионата
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22:00
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Праздничный фейерверк.
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Площадка у причала Яхт-клуба (мол)
12 июня
Гоночное время с 11:00 до 18:00
13 июня
Гоночное время с 11:00 до 15:00. Торжественное закрытие в 15:00.
С 16 по 18 июня в рамках XIV Псковской парусной регаты пройдет 4-й этап всероссийских соревнований «Национальная парусная Лига» в дивизионе «Высшая Лига».
16 июня
10:00 – торжественное открытие соревнований.